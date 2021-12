Gruppo Cdp: 8 le idee vincitrici della call for ideas della community Innova

Roma, 22 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Sono 8 le idee vincitrici della call for ideas lanciata da Innova, community dell'innovazione del Gruppo Cdp. Innova è uno spazio digitale di collaborazione in cui ogni dipendente può proporre idee, arricchire e votare quelle degli altri e scegliere quali meritano di trasformarsi in progetti concreti.

Il progetto ha visto attivi oltre 1.200 lavoratori del Gruppo Cdp, generato 85 idee e più di 4.000 interazioni sulla piattaforma tra commenti e voti. Due le sfide principali.

La prima, 'Pronti all’impatto?', era indirizzata a idee per avere un impatto positivo sulle comunità a livello sociale, ambientale, culturale, buone pratiche in tema di sostenibilità e soluzioni tecnologiche per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs).

La seconda, 'Pronti a un nuovo modo di lavorare?', invece, riguardava idee per sperimentare nuove modalità di lavoro, nuovi spazi e soluzioni digitali all’insegna di benessere, collaborazione, inclusione e innovazione, uniti in presenza e a distanza.

Sono state preselezionate 20 idee (10 per categoria), sulla base di un mix fra il livello di apprezzamento della community (voti e commenti ottenuti su Innova), l’aderenza della proposta rispetto alla sfida e il livello di innovazione della proposta.

E' stato così stabilito un ranking finale che ha designato le idee vincitrici celebrate in un evento digitale ieri alla presenza dell’amministratore delegato Dario Scannapieco e del chief innovation & transformation officer Alberto Tavani.

Ed ecco i vincitori della sfida 'Pronti a un nuovo modo di lavorare?': 'Contamination – la job rotation esponenziale', programma di job rotation fra Cdp e le sue controllate e partecipate, per creare una sana 'contaminazione' di competenze e valori; 'Cdp hackathon days' – Andrea Meo, hackathon periodici per trovare soluzioni su temi di interesse per Cdp, includendo sia dipendenti, sia attori esterni dell’ecosistema dell’innovazione, come ad esempio startup; 'Radio Cdp' – Eva Pierangeli, una web radio aziendale, con un palinsesto ricco di contenuti e musica gestito interamente dai dipendenti.

Una Menzione speciale della giuria è andata a Cdp Fablab, un laboratorio di innovazione dove, grazie a strumenti e nuove tecnologie, poter realizzare prototipi e oggetti di riciclo auto-prodotti.

I vincitori della sfida 'Pronti all’impatto?', invece, sono: ex equo 'Noi di Cdp per la Fondazione', che punta a dare ai dipendenti la possibilità di dedicare ore lavorative ai diversi progetti della Fondazione Cdp, condividendo le proprie competenze in iniziative di sviluppo sociale, ambientale, culturale ed economico, e 'Accendiamo le competenze', programma di volontariato dove le conoscenze di dipendenti o pensionati del Gruppo possono essere messe al servizio dei bisogni educativi delle realtà periferiche delle città, in collaborazione con locali e organizzazioni non profit; 'Green mobility', programma di convenzioni e servizi con aziende di mobilità condivisa, disponibili in una sezione dedicata della app aziendale; 'reUsed', progetto per dare una seconda vita agli apparati tecnologici (pc, smartphone, tablet, monitor e stampanti) che possono essere rinnovati, rigenerati e pronti all'uso per chi ne ha più bisogno, come ad esempio scuole e onlus. Menzione speciale della giuria, inoltre, a 'Bike-Buono Indicizzato Km Ecologico', un nuovo prodotto finanziario che coniuga il tradizionale rendimento con un aspetto comportamentale legato ad obiettivi di decarbonizzazione.

Per il futuro sono in programma un booklet digitale con tutte le idee inserite su Innova e la valutazione dell'eventuale realizzazione delle idee proposte.