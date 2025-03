Gruppo Hera immette idrogeno al 5% nella rete gas, prima in Italia

Castelfranco Emilia (Modena), 31 mar. (askanews) – L’idrogeno entra nelle case di quaranta famiglie attraverso la normale rete del gas. Il Gruppo Hera, attraverso la sua società Inrete Distribuzione Energia, ha avviato la prima sperimentazione nazionale con un blend al 5% di idrogeno in una rete residenziale a Castelfranco Emilia, nel Modenese. Un’innovazione che, grazie a un protocollo unico firmato con il Ministero dell’Ambiente e il Comitato Italiano Gas, porta l’Italia all’avanguardia nella ricerca di soluzioni concrete per ridurre l’impatto ambientale senza rivoluzionare le infrastrutture esistenti. Lo spiega l’amministratore delegato del gruppo Hera, Orazio Iacono: “Questa è un’immissione sulla rete di distribuzione cittadina qua di Castelfranco per testare la tenuta della rete di distribuzione, ma anche per testare poi proprio gli apparecchi domestici che utilizzano il gas. Nel caso specifico è gas miscelato con idrogeno al 5%”.

Alla presentazione dell’iniziativa ha partecipato il presidente esecutivo del Gruppo, Cristian Fabbri, e il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, che ha sottolineato l’importanza del progetto per la transizione energetica del territorio. “Miscelare gas e idrogeno nella rete di distribuzione con investimenti praticamente nulli da parte delle famiglie – commenta il governatore – consente di abbattere di molto le emissioni climalteranti, consente in prospettiva anche potenzialmente di ridurre i costi e quindi è una scelta molto innovativa. Siamo all’inizio, qui siamo appunto la frontiera della sperimentazione italiana, però credo che ci sia anche la soddisfazione che una azienda come Hera che alla fine è di proprietà dei cittadini dell’Emilia-Romagna perché è una multiutility si fa anche protagonista dell’innovazione”.

Il progetto si inserisce in un piano più ampio che prevede l’aumento progressivo della percentuale di idrogeno, fino al 10%. Un’iniziativa che secondo Dina Lanzi, presidente del Comitato Italiano Gas, rappresenta un importante contributo al percorso di decarbonizzazione: “Un tema importante sulla decarbonizzazione è l’utilizzo di tutti gli strumenti che abbiamo e di tutte le cartucce che abbiamo per raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione. E anche il gas con l’introduzione sempre crescente di molecole verdi come idrogeno e come biometano, può giocare il suo ruolo anche in futuro in una economia decarbonizzata”.