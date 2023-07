Gruppo Istituti Leonardo, la formazione a prova di mercato

Roma, 10 lug. (askanews) – Un sistema di formazione con un forte carattere innovativo, plasmato sulle necessità e sui bisogni degli studenti. Da un’idea di Yuri Paoletti, è nato il gruppo Istituti Leonardo, una rete di formazione privata che comprende recupero di anni scolastici, esami di maturità, scuole serali, corsi di recupero per studenti e corsi professionali. Il modus operandi del gruppo Istituti Leonardo, che attualmente conta 14 istituti, si concentra su un tipo di formazione innovativo che possa assecondare e accompagnare i propri studenti in un percorso di crescita a 360°: “Offriamo corsi di formazione professionale e istituzionale, ma ciò che differenzia il nostro lavoro è che noi facciamo da collante tra le esigenze degli studenti e il mondo del lavoro in Italia. Ci sono dei settori che hanno un bisogno smodato di personale, e noi ci occupiamo di fornire loro dei professionisti competenti, è questa la differenza” – afferma Yuri Paoletti – “è questo che ci caratterizza. Abbiamo formato persone provenienti da tutto il mondo, offrendo supporto linguistico e metodologico”.

Pur seguendo i programmi ministeriali, il gruppo Istituti Leonardo ha scelto di essere più flessibile rispetto agli istituti statali, impostando la loro formazione studentesca sulle esigenze del mondo reale: “La scuola ha meno flessibilità, noi creiamo dei percorsi che permettono ai ragazzi di raggiungere il loro obiettivo, senza trascurare nulla a livello metodologico e formativo. Cerchiamo di tirare fuori il loro potenziale, senza porre limiti e incoraggiandoli in tutto e per tutto, li aiutiamo a crescere; ovviamente, però, ci devono dimostrare quanto sono cresciuti. Ci concentriamo, oltre che sul valore dei singoli individui con il recupero e l’individuazione dei propri obiettivi, anche sulla creazione di occupazione. I nostri corsi di formazione permettono di essere pronti al mondo del lavoro, e questo ci dà davvero tanta soddisfazione”, spiega Paoletti.

Gli obiettivi per il futuro del gruppo Istituto Leonardo sono proiettati sulla crescita e l’evoluzione, per provare a superare i limiti della formazione classica, rimasta più legata ad un tipo istruzione teorica: “Il mondo fa passi da gigante ogni giorno, è indispensabile rendere i ragazzi padroni delle conoscenze. Noi li accompagniamo, li aiutiamo a capire il percorso, a tirare fuori il vero potenziale, il resto lo fanno da soli. È la nostra missione, e continueremo su questa strada”, conclude Paoletti.