Gruppo Montenegro, da Venezia parte il rilancio dell'aperitivo Select

Milano, 26 mag. (askanews) – Il gruppo Montenegro punta a rilanciare in Italia e nel mondo Select, il marchio del suo bitter, ingrediente essenziale dello spritz veneziano. E lo fa partendo proprio da Venezia, città natale dell’aperitivo, dove ha inaugurato uno spazio dedicato, Ca’ Select, e da dove parte la prima edizione della Select spritz week. Marco Ferrari, ceo Gruppo Montenegro: Ca’ Select per noi di Montenegro rappresenta un progetto fondamentale in linea con la strategia di crescita che ci siamo posti negli anni. Ha come obiettivo portare a Venezia il cuore, l’essenza dell’aperitivo Select un legame che dura da più di 100 anni quando nel 1920 i Fratelli Pilla hanno scelto Venezia per creare questo elisir particolare, una scelta non casuale quella di Venezia, crocevia tra occidente e oriente ma anche un centro di scambio delle più preziose erbe e spezie che compongono il nostro aperitivo”.

Nato all’interno di un ex laboratorio industriale nel sestiere di Cannaregio, Ca’Select è uno spazio multifunzionale che nei suoi 700 metri quadrati di superficie unisce il bar allo spazio eventi, a un percorso espositivo analogico e digitale insieme e infine alla produzione. Nel retro, infatti, dall’estate partirà la macerazione delle spezie presenti nella ricetta di Select. Ma l’inaugurazione è stata anche l’occasione per lanciare la Select Spritz Week, un palinsesto di eventi dedicati alla cultura veneziana dello spritz. “Il concetto di spritz week nasce l’anno scorso all’interno del Gruppo Montenegro con l’obiettivo di valorizzare, promuovere, raccontare l’autentico spritz veneziano agli italiani ma anche in giro per il mondo – ha detto il ceo – Oltre agli eventi di Venezia tra il 25 e 28 di maggio la spritz week vivrà in giro per il mondo nelle principali città, da Londra, Parigi, NY e con diverse attivazioni anche in quel caso con l’obiettivo di promuovere l’autentico spritz veneziano”.

La spritz week prevede esperienze ‘olfattive’ con un maestro profumiere, aperitivi letterari, visita ai mosaici realizzati nell’unica fornace a fuoco vivo della città, fino al concerto di strada sullo sfondo del Rio di Cannaregio. Un modo per diffondere quella cultura dell’aperitivo veneziano nel mondo, in linea con la vocazione all’internazionalizzazione del gruppo Montenegro il cui fatturato arriva per oltre il 30% dall’estero: “Gruppo Montenegro è una azienda 100% italiana che negli ultimi sette anni ha quasi raddoppiato il fatturato con una forte crescita in Italia ma in realtà una crescita esponenziale all’estero – ha spiegato Ferrari – Tra i nostri marchi Amaro Montenegro e Vecchia Romagna c’è anche il Select e sono questi i tre marchi che noi stiamo spingendo su cui stiamo investendo particolarmente per la crescita internazionale del nostro gruppo”.

La Select spritz week vede anche la partnership tra Select e Ocean Space, il progetto promuove, attraverso le arti, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, in questo caso partendo alla laguna veneta.