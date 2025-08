Gruppo Safilo, una semestrale di crescita: marginalità e cassa

Milano, 5 ago. (askanews) – Una semestrale positiva in un contesto internazionale complesso: il Gruppo Safilo ha approvato i risultati del primo semestre 2025, che vedono numeri record in termini di margini e generazione di cassa, inoltre le vendite a cambi costanti hanno continuato a crescere, trascinate dai marchi contemporary e lifestyle arrivando al valore netto di 537,6 milioni di euro.

L’utile netto adjusted di gruppo nel semestre è stato di 33,7 milioni (+39,4%) .

“Fondamentamente – ha detto ad askanews Angelo Trocchia, amministratore delegato del Gruppo Safilo – confermano il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni, che andava nella direzione corretta, quindi anche in questo contesto complesso oggi siamo riusciti a crescere di un 2,3 % che non è male, ma a fronte di tariffe, guerre in Ucraina e Israele siamo riusciti a migliorare la marginalità sia a livello di gross margin sia a livello di EBITDA, ma la cosa ancora più importante è che cominciamo a essere un’azienda che in maniera seria genera genera cassa. Questa è la cosa che mi soddisfa di più: in un contesto molto variabile siamo riusciti a prendere le decisioni giuste in tempi molto rapidi e questo si vede nei numeri”.

Centrale nella prospettiva del consolidamento e della crescita, il bilanciamento tra le licenze e i brand di proprietà.

“Abbiamo adesso rinnovato l’ennesima licenza Carolina Herrera – ha aggiunto l’amministratore delegato – quindi una licenza importante, per cui oggi abbiamo davanti a noi quattro cinque anni di grande stabilità sul portafoglio delle licenze. In un contesto di instabilità come l’attuale avere una stabilità sulle licenze è ancora più importante. Siamo cresciuti sui brand di proprietà, che era l’altro pillar fondamentale per Safilo e con l’aggiunta di Victoria Beckham abbiamo aggiunto e continuiamo a rafforzare Safilo sul segmento donna. Questa capacità di crescere sui brand di proprietà è fondamentale”.

Nel semestre inoltre il Free Cash Flow è salito a 43,5 milioni di euro e l’indebitamento finanziario netto di Gruppo si è dimezzato a 42,4 milioni di euro.

Tutti questi elementi, ha concluso Angelo Trocchia, “Ci lasciano sperare per un secondo semestre che non sarà semplice, ma che affronteremo con fiducia”.