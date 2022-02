Gruppo Tempocasa, mission è creare giovani imprenditori e non intermediazione

Roma, 21 feb. (Labitalia) – “La missione del Gruppo Tempocasa ha voluto concentrare tutta l’attenzione al suo bene più prezioso: le persone. La nostra mission non è intermediare immobili, mutui prima casa o polizze assicurative, bensì mettere al centro lo sviluppo della persona con la creazione di imprenditori in tutti i settori dove le aziende del Gruppo sono coinvolte.

Per fare questo, il franchising biancoverde seleziona giovani neodiplomati da avviare alla carriera imprenditoriale”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Paolo Di Rocco, amministratore delegato di Gruppo Tempocasa, marchio nato nel 1988 e che nell’arco degli ultimi 10 anni, il numero dei punti vendita è passato dai 212 del 2013 ai 552 del 2021, con contratti preliminari di franchising firmati per l’apertura di nuovi 88 punti vendita e con la previsione di arrivare ad avere 640 agenzie Tempocasa alla fine del 2022.

“Negli ultimi dieci anni – racconta – la crescita e lo sviluppo della rete è avvenuta tramite l’effetto ‘clonazione’ dei punti vendita presenti, attraverso l’inserimento costante di giovani collaboratori da iniziare alla professione. Giovani che hanno trovato terreno fertile per far crescere le loro potenzialità, svolgendo, da una parte, l’attività lavorativa e, dall’altra, intraprendendo un percorso di formazione attraverso il nostro dipartimento di formazione interno ‘Tempocollege’ con il conseguimento dell’ambito patentino di agente immobiliare, conseguito con esame finale presso le locali camere di commercio.

Stesso processo per il personale che intraprende la carriera della mediazione finanziaria e assicurativa attraverso la Pmc academy. Il periodo che intercorre dall’inserimento in agenzia al conseguimento del patentino di agente immobiliare è di circa 18/24 mesi”.

“Per potenziare la selezione e la ricerca del personale – sottolinea – alla fine del 2018 Gruppo Tempocasa ha creato un dipartimento di hr che, a livello nazionale, seleziona e tiene monitorato il percorso formativo e lavorativo dei neo assunti.

A oggi il numero dei nostri 'angeli custodi' hr ammonta a 27 addetti suddivisi nelle varie regioni italiane. Alla fine del 2021 i collaboratori del nostro network sono stati 3.207, con una media per agenzia pari a circa 6 addetti con un’età media di 25/28 anni. Il segreto del nostro successo? La crescita interna. Professionisti che vivono l’esperienza in Tempocasa in modo unico, sentendosi al centro di un progetto personale oltre che aziendale. Non acquisiamo agenzie immobiliari e/o collaboratori da reti terze”.

“Il periodo della pandemia – ammette Paolo Di Rocco – ci ha messo a dura prova solo all’inizio, con il blocco totale delle attività. Dopo la prima settimana di disorientamento, ci siamo organizzati svolgendo attività di smart working e cogliendo le nuove opportunità che ci stava dando l’emergenza sanitaria”.

“Tramite il dipartimento Tempocollege e Beautifulminds – spiega – sono stati creati corsi di aggiornamento, di formazione e di motivazione per il mantenimento dell’attività lavorativa su alti standard di performance. Sono stati utilizzati i nuovi strumenti di lavoro quali video call a tutti i livelli aziendali. Data l’impossibilità di far visionare gli immobili in vendita, è stata sviluppata un’attività di virtual tour anche con visioni multiple. Sono stati utilizzati strumenti di firma digitale e di accettazione di proposte di acquisto. Abbiamo approfittato del lockdown per ricercare e gestire nuovi immobili”.

“In seguito a tutte queste attività fa notare – con l’avvento della bella stagione, con il calo dei contagi e con la possibilità di riprendere lentamente le attività economiche, la nostra rete è riuscita a guadagnare quote di mercato nei confronti della concorrenza. Possiamo dire che il nostro Gruppo ha risentito minimamente del periodo di Covid-19”.