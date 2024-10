Gruppo The Skill, Decamerone delle Idee alla IV edizione

Roma, 11 ott. (askanews) – La Tenuta Santa Caterina a Grazzano Badoglio ha ospitato la quarta edizione del Decamerone delle Idee evento organizzato dal Gruppo The Skill. Quest’anno l’incontro ha visto riunite figure di spicco provenienti dal mondo delle istituzioni europee, dell’economia, della giustizia e della comunicazione per esplorare questioni centrali per il futuro dell’Italia nel contesto globale.

In questo angolo del Monferrato, il cenacolo ideato e promosso dal Ceo di The Skill, Andrea Camaiora, si è, infatti, concentrato su temi come i rapporti economici tra Italia e il resto del mondo, con un’attenzione particolare agli scambi con l’America Latina e il mercato comune europeo, il diritto delle nuove tecnologie, le forme di leadership, il rapporto tra giustizia e

media. Come conferma Andrea Camaiora.

Tra i protagonisti di questa edizione, la filosofa Valeria Cantoni, Luca Bolognini, giurista tra i massimi esperti di privacy e diritto delle tecnologie. Presente anche Paola Mascaro, già

presidente di Valore D, Board member di Fondazione Ronald McDonald e Managing Director di Accenture.

Ancora, Stefano Camaiora, imprenditore peruviano a capo del Gruppo italo-andino Vainsa, attivo nel settore degli elettrodomestici e delle forniture d’arredo, l’avvocato Stefano Putinati, professore associato di diritto penale all’Università di Parma, Fabrizio Planta, direttore dati e tecnologie presso l’Agenzia Europea ESMA, e Antonio Bana, partner di Bana Avvocati

Associati, con una riflessione sui temi dell’IA.

A fare gli onori di casa, il celebre avvocato Guido Carlo Alleva, proprietario della Tenuta. Che ha ragionato di nuove leadership.

Durante l’evento, è stato proiettato il docufilm “A un passo dalla Luna. Una leadership italiana ed europea”, presentato dal Gruppo The Skill in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia,

che racconta il protagonismo dell’Italia nelle prossime missioni spaziali, attraverso l’opera di aziende italiane come Leonardo, Thales Alenia Space e Altec.

L’evento è stato sostenuto da Aluminium Bozen, azienda leader nel settore metallurgico, Itec Engineering, società fornitrice di servizi di ingegneria di elevata qualità, Timac Agro Italia,

punto di riferimento nel campo della nutrizione vegetale e animale, e Centro Serena, centro di riabilitazione e fisioterapia specializzato nel Mezzogiorno nella cura di minori con autismo.