Guadalajara (Messico), incidente in aeroporto: camion si schianta contro un aereo

Incidente all’aeroporto internazionale di Guadalajara (Messico). Il velivolo Airbus A320 che avrebbe dovuto raggiungere Los Angeles era parcheggiato, quando – per cause ancora in accertamento – è stato travolto da un furgone di servizio dell’aeroporto.

I dettagli dell’incidente

Il mezzo colpito, appartenente alla compagnia aerea a basso costo messicana Viva Aerobus, ha riportato danni alla fusoliera, nella sezione di coda. Lo schianto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, tuttavia il video non consente di determinare la causa dell’incidente. Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che l’autista del camion, colpito da un malore, sia svenuto al volante durante le operazioni di rifornimento viveri.

Altro incidente in aeroporto nei Paesi Bassi

Un incidente meno fortunato e certamente più strano è quello avvenuto all’aeroporto di Teuge a

Gelderland (Paesi Bassi), nel quale è morto un paracadutista 49enne. Presso l’aeroporto suddetto si trova il National Paracentrum Teuge, il più grande centro paracadutisti dei Paesi Bassi: al momento non è chiara la dinamica dello schianto e purtroppo non sembrano esserci testimoni. Un residente ha dichiarato di aver visto il paracadutista sdraiato a terra già privo di vita.

La strada è stata transennata e sono stati installati schermi bianchi.