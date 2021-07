Guadalupe presenta il suo nuovo singolo, “Mi cuerpo”: “Da un momento nostalgico è nato un inno alla vita”

"Sfogliare di nuovo il mio diario è stata una grande emozione. Nasce così "Mi cuerpo": un invito ad amare sé e la vita", dice Guadalupe nell'intervista esclusiva.

Animo latino, solare e accogliente, Guadalupe è un’artista che fa della scrittura la sua passione e della musica un sogno senza tempo: è proprio coltivando i desideri più intimi, eterni, dal gusto retro ma sempre attuali che un sogno è diventato realtà, pubblicando il suo nuovo singolo, “Mi cuerpo”.

Nell’intervista esclusiva Guadalupe ha presentato “Mi cuerpo”, un brano reggaeton dalle sonorità latine caratterizzato da un testo carico di energia, passione e vitalità, e ha svelato i prossimi progetti.

Guadalupe presenta il suo nuovo singolo, “Mi cuerpo”

Guadalupe è entusiasta per l’uscita del nuovo singolo e a proposito del progetto ha dichiarato: “Un giorno mi trovavo alla finestra, mi sentivo particolarmente nostalgica riguardo ai bei momenti passati, così ho iniziato a sfogliare il mio diario dove fin da bambina scrivevo canzoni”.

Poi ha fatto sapere: “Leggendolo, nella mia mente, è arrivato come un lampo, un ritmo, quello di “Mi Cuerpo”. Per me questo brano rappresenta voglia di vita, mare, estate e passione”.

Guadalupe racconta “Mi cuerpo”

“Il brano nasce in un momento nostalgico, quando pensavo al mio passato. Ho ripreso in mano il mio diario e ne è nato un inno alla vita e alla passione”. Così Guadalupe presentato il progetto che ha dato vita al suo nuovo singolo, “Mi cuerpo”.

Poi ha sottolineato: “Con la mia canzone voglio trasmettere a chi mi ascolta un messaggio molto semplice, ma molto importante: amate il vostro corpo e rispettatelo.

Bisogna imparare a non criticare gli altri e ad accettare sé stessi, volendosi bene e non dando ascolto a quello che le altre persone ci dicono. Bisogna amare la vita ed essere felici, perché è ciò che conta davvero. Serve valorizzare sé stessi, perché ognuno in sé ha tanta bellezza”.

Quindi ha aggiunto: “Risfogliare il mio diario è stato bellissimo. Ho iniziato a fare musica nel 2019, ma canto da sempre. Cantavo già quando ero piccolina e dai 14 anni scrivo canzoni. La musica è il mio mondo ed è attraverso la musica che cerco di far emergere il profondo della mia anima, condividendo momenti belli o emozioni più sofferte. Sul mio diario negli anni ho impresso ricordi e vissuti personali. Ho messo insieme pezzi scritti anni fa: ho ritrovato tante belle parole, ho trovato il ritmo giusto ed è nata anche “Mi cuerpo”. Cercare vecchi ricordi mi ha emozionata molto”.

Guadalupe, da “Mi cuerpo” ai prossimi progetti

Guadalupe, al secolo Elupina Espinosa, è una cantautrice latin urban dominicana ma milanese d’adozione, la quale ha iniziato a dedicarsi alla musica solo nel 2019, dimostrando che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni. Il suo stile spazia tra musica latina, reggae, bachata, merengue e R’n’B, ispirandosi alle sonorità della sua terra d’origine, Santo Domingo, alla quale resta affezionatissima. Nei testi l’artista riporta le esperienze vissute e la voglia di riscattarsi.

“Mi cuerpo” è una nuova tappa importante raggiunta da Guadalupe, ma non mancano neppure i pensieri per il futuro. Parlando dei prossimi progetti, infatti, ha commentato: “Dopo due singoli, ho una canzone fortissima tutta in italiano, ma non so ancora quando lo farò conoscere ai fan. Mi piace rappresentare il mio animo latinoamericano, ma sono felice di mettermi in gioco e sperimentare una nuova lingua”.