Gualtieri: chiedo a tutti di unirsi per un grande patto per Roma

Roma, 18 ott. (askanews) – “Adesso è il tempo di realizzare il grande patto per lo sviluppo, l occupazione, il rilancio della città e chiedo a tutte le forze e ai cittadini e tutti i corpi sociali e associativi di unirsi a noi e partecipare a una grande stagione di rilancio di Roma. Roma può essere alla guida di una nuova fase del Paese e io sono convinto che ne abbia tutte le risorse”.

Così Roberto Gualtieri, candidato del centrodinistra a sindaco di Roma, commentando i dati del ballottaggio che lo vedono in netto vantaggio su Enrico Michetti.

“Penso che una politica più vicina alle persone, capace di ascoltare e includere sia la risposta all astensionismo che abbiamo visto – ha aggiunto – noi vogliamo lavorare affinché si superi e a chi ha maturato sfiducia verso la bella politica e la passione per il lavoro per il bene di tutti noi diciamo che non vi deluderemo e lavoreremo insieme alle persone e con le persone e cercheremo di costruire in questa città una bella politica partecipata”.