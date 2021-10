Gualtieri chiude a Piazza del Popolo: vinceremo, cambieremo Roma

Roma, 15 ott. (askanews) – “Insieme vinceremo e cambieremo questa città. Saranno 5 anni bellissimi, faticosi ma bellissimi. So che non sarò mai da solo perché questa città la cambieremo insieme. Solo con l’unità e la partecipazione si possono raggiungerei risultati. E questa città ha bisogno di visione e ambizione, sono convinto che questa cosa riusciremo a darla alla nostra città”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri intervenendo alla chiusura della sua campagna elettorale in piazza del Popolo.