Gualtieri festante al Comitato accolto dai cori “sindaco di Roma”

Roma, 18 ott. (askanews) – Al Comitato di via Portonaccio Roberto Gualtieri scende a parlare con i giornalisti con lo spoglio in corso che lo dà quasi al 60% di consensi per il Campidoglio. Poco dopo le 16 scende la scaletta del circolo dove è allestito il comitato tra le note del brano di Tommaso Paradiso “I nostri anni” e i cori dei sostenitori che lo accolgono con “bravo” e “sindaco di Roma”.

“Ringrazio romane e romani per la fiducia che mi è stata accordata”, è stata la prima frase da sindaco di Roma del candidato di centrosinistra.