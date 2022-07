Gualtieri: importante evitare crisi, Draghi prosegua suo lavoro

Roma, 15 lug. (askanews) – “È importante che si eviti una crisi che sarebbe negativa per il Paese e che si prosegua con il lavoro molto positivo che il presidente Draghi e il suo Governo sta svolgendo. Siamo in una fase decisiva in un passaggio di attuazione del Pnrr”. Così il sindaco di Roma ed esponente del Pd, Roberto Gualtieri, che poco fa in Campidoglio ha incontrato i giornalisti commentando la crisi che sta investendo il Governo guidato da Mario Draghi.