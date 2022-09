Gualtieri: non vi fidate di chi promette Draghi

Roma, 6 set. (askanews) – Parte da piazza SS Apostoli la campagna del PD a Roma e sul palco si alternano i leader e i candidati del partito fra cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Oggi noi ai cittadini dobbiamo spiegare una cosa molto semplice: che non c’è il doppio turno, e che la scelta tra noi e loro per fermare la destra si compirà il 25 settembre. C’è un solo voto utile per battere la destra” ha detto Gualtieri.

“La destra non ha la maggioranza nel paese ma la maggioranza in parlamento e magari quella terribile cosa che sarebbe la maggioranza per fare strame della nostra Costituzione la si avrà sulla base dei collegi uninominali e ci sono solo due voti possibili. Chi dice che partecipa come terzo voto non lo fa per vincere; promette Mario Draghi ma poi a casa ti arrivano Giorgia Meloni e Matteo Salvini”.