Gualtieri, Roma: ottimisti, al lavoro per la rinascita di Roma

Roma, 4 ott. (askanews) – “Siamo al ballottaggio e ora ci impegneremo con determinazione in queste due settimane rivolgendoci ai romani e alle romane per rendere Roma all’altezza di una grande capitale europea. Siamo ottimisti e fiduciosi, affronteremo queste ultime due settimane con umiltà, determinazione, capacità di ascolto e apertura, confermando le nostre idee e la nostra visione: siamo convinti che Roma può rinascere ed essere governata in modo efficiente e tornare a svolgere un ruolo di punta tra le capitale europee ed essere alla guida di una stagione di rilancio del Paese”.

Cosi Roberto Gualtieri, commentando dal suo quartier generale a Roma i risultati delle amministrative che lo vedono al ballottaggio contro Enrico Michetti.

“Lavoreremo per prepararci a una stagione di governo impegnativa ma appassionante – ha aggiunto – Roma ha tanti problemi ma grandi potenzialità, chiameremo a raccolta le migliori forze della città, non chiediamo solo il voto ma chiamiamo a raccolta tutte le forze della città per una stagione di rinascita e riscatto di Roma”.