Gualtieri: su opere pubbliche collaboro sempre, ho fatto Giubileo...

Roma, 16 dic. (askanews) – “Per le opere noi siamo sempre per la collaborazione, quando si tratta di fare cose utili per i cittadini e per il Paese, noi ci siamo sempre. Siamo per realizzare infrastrutture e rafforzare la mobilità pubblica su ferro. Roma purtroppo ha accumulato un ritardo, noi lo stiamo colmando, accelerando, facendo tantissimi investimenti”: lo ha dichiarato il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, a margine della conferenza stampa alla nuova fermata della Metro C Colosseo-Fori Imperiali, inaugurata oggi assieme a Porta Metronia dopo circa 13 anni di lavori.

In merito all’invito a “collaborare” per il ponte sullo Stretto di Messina diretto a tutte le forze politiche lanciato dal ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, Gualtieri ha replicato: “Collaboro sempre, ho fatto il Giubileo, lo sapete”.