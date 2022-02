Guaranà: proprietà dimagranti e benefici

La guaranà è una pianta dalla quale si possono ricavare una serie di proprietà benefiche per l'organismo. Scopriamole insieme.

La guaranà è una pianta originaria dell’Amazzonia, nota per le sue proprietà dimagranti e una serie di altri benefici che possono influenzare positivamente la qualità di vita delle persone che la assumono. Scopriamo insieme quali sono i suoi vantaggi.

Guaranà dimagrante

La guaranà è una pianta originaria dell’Amazzonia, benefica per il benessere psicofisico dell’organismo, se assunta con moderazione, principio attivo di base di moltissime bevande energetiche e integratori alimentari, studiati e sviluppati con lo scopo di attivare o mantenere attivo il metabolismo e favorire, quindi, da un lato, la perdita di peso, dall’altro, il mantenimento, anche nel tempo, del peso forma ottimale.

Il peso può condizionare e influenzare pesantemente una persona, soprattutto quando i chili di troppo diventano eccessivi e rappresentano un problema serio per la salute e la vita stessa della persona interessata. Non è un caso che gli esperti raccomandano uno stile di vita sano, a partire proprio dall’alimentazione, che deve essere genuina.

Guaranà dimagrante proprietà

Manipolata naturalmente, senza l’aggiunta di elementi chimici, la guaranà e il principio attivo di bevande energetiche ed integratori alimentari, da assumere per via orale, essenziale per perdere peso, stimolare il metabolismo, conservare il peso forma ottimale e per una serie altre e differenti situazioni.

La guaranà contiene una serie di fitochimici, come le xantine, le saponine, le procianidine e i tannini, quindi, una serie di principi che diventano essenziali per chi segue una dieta, allo scopo di monitorare l’andamento del peso, oppure, per gli sportivi o gli atleti impegnati in una gara, oppure, che desiderano migliorare le loro prestazioni, ma anche per chi ha bisogno di mantenere alta la concentrazione.

Guaranà: integratore naturale

Uno stile di vita sano, di cui fanno parte una corretta alimentazione, un sonno di qualità e l’esercizio fisico regolare, è fondamentale per preservare il benessere psicofisico, perdere peso, stimolare la corretta funzione metabolica dell’organismo e stabilizzare, anche nel tempo, il peso forma ottimale. A volte, questo, da solo, non basta ed è necessario integrare anche l’assunzione di un integratore alimentare per un risultato che sia rapido ed effettivo.

La guaranà, come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura dei paragrafi precedenti, è il principio attivo di base di moltissimi supplementi alimentari, ma Supremo Slim 5 è il primo in assoluto perché, in esso, la guaranà lavora in sinergia con altri principi attivi, essenziali per la perdita di peso e il peso forma ottimale.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Supremo Slim 5:

Cannella

Gynostemma

Guaranà

Glucomannano

Betulla

L’azione combinata dei principi attivi che compongono Supremo Slim 5 funge da drenante naturale e metabolismo dei lipidi.

