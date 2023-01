Ancora un episodio di violenza contro gli operatori della sanità e di quelli a presidio della stessa con una guardia giurata aggredita e picchiata al pronto soccorso di un ospedale dell’Abruzzo.

L’episodio sarebbe avvenuto al Santissima Annunziata di Chieti con l’autore del pestaggio che si è allontanato. Una guardia giurata aggredita e picchiata dunque al pronto soccorso da un uomo che avrebbe colpito l’agente privato con un pugno.

Guardia giurata aggredita e picchiata

Tutto questo sarebbe accaduto, spiegano i media, mentre l’uomo “era con la moglie nel pronto soccorso del SS. Annunziata di Chieti”. Secondo Chieti Today adesso l’offender rischia una denuncia.

L’episodio risale allo scorso fine settimana ed ha uno storico preciso: l’uomo aveva accompagnato la moglie in via dei Vestini per un malore. La guardia giurata aveva richiesto di spostare la propria automobile dal piazzale antistante il pronto soccorso.

Sosta auto e mascherina: poi le botte

Poi di indossare la mascherina di protezione dal Covid. A quel punto l’uomo, forse innervosito per il contesto e in apprensione, l’uomo ha “reagito in maniera inaspettata aggredendo l’interlocutore”.

Sul posto, quando è arrivata una pattuglia della squadra volante della polizia chiamata poco dopo, l’uomo si era già allontanato. Il reato per il quale l’uomo potrebbe essere indagato passa a querela.