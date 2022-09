Guardia reale inglese urla e spaventa una bambina che scoppia a piangere e scappa

Un piccolo incidente da regolamento a Londra, dove una Guardia reale inglese urla e spaventa una bambina davanti a lui che scoppia a piangere e scappa

Tanto spavento per una bimba del Regno Unito ma solo per una questione di ordini di servizio, con una guardia reale inglese che come da prassi urla e spaventa la bambina che scoppia a piangere e scappa. Il protocollo di servizio di sentinella armata prevede infatti che chiunque sia sulla traiettoria di marcia del militare o che “entri” nel suo spazio di conservazione di decoro ed operatività sia brutalmente “avvisato” con un grido.

Guardia reale inglese spaventa una bambina

E si tratta per lo più di un urlaccio di quelli da far venire un infarto ad un bonzo tibetano, tanto che non sono pochi i turisti che incappano in questa spiacevole situazione dopo essersi presi troppe libertà con i “reds”. Ed è stato così che si è consumato quello che Leggo chiama a ragione un “piccolo incidente” a Londra. Il fatto si è verificato ad Horse Guards, con la guardia reale che ha urlato verso una bimba che “inavvertitamente si trovava sul suo percorso durante la marcia”.

Il video diventa virale su TikTok

Le immagini sono state riprese dalla immancabile telecamera e condivise su TikTok. Ebebne, suo social quel video ha ricevuto più di 100mila like. La piccola “vittima” del regolamento era in piedi davanti a un arco quando il soldato è entrato da una porta con la sua uniforme. L’effettivo delle Life Guards, il reggimento di alto livello della Household Cavalry ha effettuato la conversione e mentre usciva in cortile, la bambina gli ha bloccato la strada.

Ignara del soldato che si avvicinava, la ragazza non si è mossa finché il graduato non ha urlato “stai alla larga!”.