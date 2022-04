Guarisce dal Covid a 102 anni e torna a insegnare a scuola

102 anni e guarita dal Covid, Nonna Michela ha realizzato il suo sogno per un giorno: tornare ad insegnare sui banchi di scuola.

É un esempio di determinazione e amore per il proprio lavoro quello di Michela Ponte, donna di 102 anni ed ex professoressa di lettere che, dopo essere guarita dal Covid, ha deciso di tornare a scuola ad insegnare per un giorno.

Guarisce dal Covid a 102 anni e torna a scuola

Residente a Caltanissetta dove è ospite della casa di riposo Nonni Felici 4.0, Michela è riuscita a rientrare in una classe dopo tanti anni. L’iniziativa fa parte di un progetto portato avanti da Rossana Amico, responsabile della rsa, grazie al quale ogni ospite potrà realizzare il suo sogno per un giorno.

Insegnante di lettere per molto tempo, la donna aveva scelto di tornare dietro la cattedra e i ragazzi della I G dell’Istituto Rosso San Secondo l’hanno accolta con entusiasmo recitando poesie in suo onore.

“Gli anziani sono la nostra memoria ed è importante vedere come essi rappresentino non solo un riferimento, ma anche una chiara affermazione di quanto la scuola e lo studio siano fondamentali nella vita“, ha affermato la dirigente scolastica Bernardina Ginevra.

“Un momento da portare nel cuore”

Emozionata e commossa, l’ex insegnante ha fatto l’appello e uno ad uno i ragazzi hanno confermato la loro presenza alzandosi in piedi. Trovatasi davanti anche un registro del 1972, ha permesso ai diciassettenni di confrontarsi con un’altra generazione.

“Un momento da portare nel cuore“, lo ha definito la docente Marzia Palmeri che ha curato l’evento in ogni dettaglio.