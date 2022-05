Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Gubbio. Il giovane è finito in un canale con lo scooter.

Gubbio, 23enne finisce con lo scooter in un canale: morto sul colpo

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita a causa di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina, lunedì 23 maggio, intorno alle ore 9, a Gubbio. Il ragazzo era a bordo del suo scooter. Improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente in un canale di scolo delle acque in cemento armato, al momento in secca. L’impatto è stato terribilmente violento, tanto che per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il personale sanitario intervenuto sul posto non ha potuto fare alto che constatarne il decesso.

Non sono state coinvolte altre vetture

Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del 118, è intervenuta anche una squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Gubbio, per recuperare la salma e il mezzo incidentato. Una pattuglia dei Carabinieri e una della Polizia locale di Gubbio sono intervenute per effettuare tutti i rilievi del caso.

Secondo quanto si è appreso, si è trattato di un incidente completamente autonomo. Non sono state coinvolte altre vetture.