Gubitosi (Tim): a breve offerta a Colao per il Cloud nazionale

Milano, 24 set. (askanews) – “Il ministro Colao ha detto che si aspetta a breve un’offerta per il polo strategico nazionale (sul Cloud ndr) e quindi con tre altre grandi imprese, Cassa depositi e prestiti, Sogei e Leonardo, si sta lavorando insieme per preparare questa proposta. Di più non posso dire perché evidentemente è una cosa che poi quando sarà pronta i partner vorranno discutere insieme”. Lo ha detto il Ceo di Tim, Luigi Gubitosi, al convegno “Ethics and Artificial Intelligence” organizzata da Aspen, Tim e Intesa Sanpaolo, in vista della gara per il Cloud nazionale.