Guè condivide un video intimo su Instagram: errore o piccolo vizietto?

Guè ci è cascato di nuovo. Il rapper ha condiviso su Instagram un video intimo che lo ritrae con una ragazza. Resosi conto dello scivolone, ha rimosso il contenuto, ma il filmato era già stato salvato dai fan.

Guè condivide un video intimo su Instagram

Intorno alle 6 del mattino di domenica 26 marzo, Guè ha sorpreso i suoi fan con un video intimo che lascia poco spazio all’immaginazione. Il rapper, stando a quanto riportato da All Music Italia e dal giornalista Giuseppe Candela, ha postato un filmato hot, che lo ritrae mentre si intrattiene con una ragazza.

Guè rimuove il video ma è troppo tardi

E’ bene sottolineare che Guè ha pubblicato il video intimo sulle Instagram Stories e l’ha rimosso dopo pochi minuti. Purtroppo, però, tra i suoi 2 milioni e 200 mila followers qualcuno ha fatto in tempo a salvarlo. Il filmato, quindi, è attualmente ancora online.

Guè: errore banale o vizietto?

Non è la prima volta che Guè fa un errore di questo tipo. Nel 2017, il rapper ha commesso uno scivolone simile. Ha condiviso un filmato che lo ritraeva con le parti intime in bella vista. Il fattaccio finì anche in una sua canzone, Adios che l’ha visto collaborare con Emis Killa: “Uscire il ca**o nelle storie non è stato un dramma, letteralmente pesce in faccia a tutta Italia“. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: si è trattato di un altro errore o è un vizietto?