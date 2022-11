Guè Pequeno, parlando di Billie Ellish, si è definito un “suo grandissimo hater“.

Il rapper ha massacrato l’artista, tirando in ballo anche il suo fidanzato.

Guè Pequeno hater di Billie Ellish

Nel corso di un podcast con Il Masseo, Guè Pequeno si è scagliato contro Billie Eilish. Il rapper non ha soltanto criticato l’artista, ma si è definito un “suo grandissimo hater“, tirando in ballo anche il fidanzato e la loro cuffing season. E’ bene sottolineare che non è la prima volta che Guè si scaglia contro qualche collega.

Le parole di Guè su Billie

Guè Pequeno ha tuonato:

“Poi c’è Billie Eilish, di cui io sono un grandissimo…hater! Che ti devo dire è la verità. Non puoi capire quanto sono suo hater. Odio tutto quello che fa. Soprattutto questa scemenza che ha fatto, cioè la cuffing season, cioè l’inizio della stagione fredda in cui si ha solo voglia di stare sotto le coperte. Ma perché? Lei e il fidanzato, che poi lui è un… comunque si sono presentati insieme su un red carpet, entrambi indossando un pigiama di seta identico Gucci, avvolti in una grossa coperta di Gucci. Ma dimmi te che str***ata che è questa. L’hanno fatto per questa cuffing season. A meno che non li abbia pagati Gucci non lo so. Però il gesto è una cosa da str**zi“.

Come un vero e proprio hater, il rapper 41enne non si è risparmiato. Billie Ellish replicherà? Molto probabilmente no, anche perché non saprà neanche chi sia Guè.

Guè odia Billie Ellish ma ama Selena Gomez

Mentre odia Billie Ellish, Guè Pequeno ama Selena Gomez. Sul suo conto, ha dichiarato: “A me invece piace Selena Gomez, ma proprio fisicamente. Io ho pianto che lei si era tolta dai social e non potevo più guardare le sue cose, però adesso credo che sia tornata“.