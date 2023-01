Home > Video > Gué presenta in anteprima a Milano il nuovo album Madreperla Gué presenta in anteprima a Milano il nuovo album Madreperla

Milano, 11 gen. (askanews) – Un videomessaggio per dare l’appuntamento ai suoi fan. Gué presenta in anteprima a Milano il nuovo album Madreperla con un evento gratuito e ricco di sorprese, in cui i fan potranno avere un assaggio del nuovo disco anche attraverso dei visual inediti che saranno proiettati per tutta la piazza. L’ascolto giovedì 12 alle 21 in Piazza Affari. Con la sua indiscussa capacità di lasciare il segno a ogni nuova uscita, Guè torna a sorpresa ad appena 13 mesi dal precedente album “GVESUS” (certificato Doppio Disco di Platino) con “Madreperla”, prodotto interamente da Bassi Maestro, leggenda della scena italiana hip hop. Guè è uno degli artisti italiani più amati e rispettati del nuovo millennio ed è sempre riuscito a centrare l’obiettivo, facendosi portavoce di sound, tendenze e tematiche all’avanguardia senza mai tradire sé stesso e il pubblico.

