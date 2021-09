Guenda Goria ancora in ospedale: il messaggio d’amore al fidanzato Mirko

Guenda Goria si trova ancora in ospedale insieme al fidanzato Mirko, mentre sul padre Amedeo si è scatenata la polemica al Gf Vip

Guenda Goria si trova ancora in ospedale, tuttavia questa volta solo in veste di accompagnatrice. A doversi sottoporre a un’operazione chirurgica è infatti ora il fidanzato Mirko Giancitano. Per rimanere al fianco della sua dolce metà, l’ex gieffina ha deciso per il momento di mettere da parte le grandi polemiche sorte attorno al padre Amedeo al Grande Fratello Vip.

Negli ultimi giorni, in effetti, la pianista è stata parecchio impegnata nel replicare ai duri commenti sul padre, in special modo riferiti ai suoi atteggiamenti eccessivamente audaci nei confronti di Ainett Stephens.

Per difendere il giornalista, Guenda si è anche scontrata con alcuni dei suoi ex compagni d’avventura della scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Guenda Goria vicina al fidanzato Mirko Gancitano

Ad ogni modo, adesso l’ex gieffina si trova accanto al suo amore, al quale ha dedicato un dolce post su Instagram. In esso Guenda Goria ha immortalato Gancitano nel letto d’ospedale, in attesa di essere operato.

Dietro il ricovero del giovane non c’è per fortuna nulla di grave, in quanto si tratta solo di un piccolo problema alle corde vocali.

Mirko Gancitano, videomaker di professione, collabora per una società di produzione di Milano, ma nei mesi scorsi si è trovato spesso a girare il mondo. Bloccato all’Havana per oltre un mese per via dell’emergenza Covid, ha poi incontrato Guenda a Sharm el Sheik e da allora non si sono più lasciati.