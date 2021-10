Guenda Goria contro Vera Miales: l’ex gieffina parla di “teatrino” al Grande Fratello Vip

Guenda Goria è apparsa molto contrariata rispetto al recente ingresso di Vera Miales nella Casa del Gf Vip 6 per incontrare suo padre Amedeo

Ospite di “Casa Chi”, Guenda Goria ha praticamente spianato il “teatrino” di Vera Miales al Grande Fratello Vip. Come molti sanno, la giovane ha voluto fare un ingresso a sorpresa nella Casa per spiegare al compagno Amedeo Goria la sua gravidanza isterica, palesandosi niente meno che in abito da sposa.

Guenda Goria indignata per il comportamento di Vera Miales

“Quello che ho visto mi ha sconvolta: un teatrino. Mio padre era in grande imbarazzo, l’ho visto molto fragile. Vanno bene lo show e il gossip, ma ci sono dei limiti quando si parla di matrimonio, di figli e di famiglia”. La primogenita del giornalista sportivo ha inoltre rivelato di non aver mai sentito Vera nelle ultime settimane: “Non ci ha contattato e non ha sentito nemmeno l’entourage di mio padre.

Sono la persona più vicina a lui e cerco di fare sempre i suoi interessi”. Guenda Goria ha poi sottolineato che quando si gioca con una gravidanza “c’è una spettacolarizzazione”: “Sapevo che non era incinta e l’abito da sposa usato per la puntata è una cosa che non mi è piaciuta. Mi dissocio da ciò che ho visto”.

Infine la pianista romana ha espresso l’accusa più pesante: “L’hanno fotografata i paparazzi in giro per San Benedetto del Tronto, che guarda caso la riprendono con un vestitino attillato.

Guarda caso la notizia fa il giro dei salotti in tv e guarda caso ha avuto una gravidanza isterica, cosa rarissima. Guarda caso, l’ha avuta mentre mio padre si trova al Grande Fratello Vip… valutate voi”. La bagarre pare essere solo all’inizio…