Guenda Goria di nuovo in ospedale, il fidanzato: “È stata operata d’urgenza”

Guenda Goria ha subito un nuovo intervento a seguito di una complicanza: ecco cosa le è accaduto e quali sono le sue attuali condizioni di salute.

Settimana difficile quella che ha dovuto affrontare Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria.

Nella giornata del 15 luglio 2022, la giovane ragazza è stata operata d’urgenza per una gravidanza extrauterina e dopo essere stata dimessa, è stata nuovamente ricoverata e poi operata per una complicazione nella giornata del 17 luglio 2022.

È trascorso soltanto qualche giorno da quando Guenda Goria ha annunciato tramite delle Instagram Stories di aver subito una delicata operazione per una gravidanza extrauterina che le è stata diagnosticata.

Dopo essere stata dimessa dalla struttura ospedaliera presso cui è stata curata, Guenda nella mattinata di domenica 17 luglio 2022 ha annunciato di essere stata nuovamente ricoverata per una complicazione, ecco cosa ha dichiarato:

“Avrei voluto darvi buone notizie, ma la verità è che mi hanno portato di nuovo in pronto soccorso stanotte, sono stata malissimo, ho provato dei dolori indescrivibili, credo di aver avuto delle complicazioni, mi dicono che si sia rotta una tuba e che si sia formato un coagulo di sangue, che mi crea grande dolore, credo che adesso mi opereranno e la toglieranno, perchè ormai è compromessa”.

Il fidanzato di Guenda Goria, Mirko Gancitano, ha pubblicato diverse Instagram Stories sul suo profilo personale, per aggiornare i followers in merito alle condizioni di salute della sua compagna.

Nello specifico, ecco cosa ha scritto Gancitano nella mattinata di domenica 17 luglio 2022:

“A breve porteranno Guendina in sala operatoria. Purtroppo la tuba è andata e devono intervenire subito “.

La nuova operazione subita da Guenda Goria è andata bene, ecco cosa ha dichiarato Mirko Gancitano a tal proposito:

“L’operazione è andata bene, sono molto felice, perlomeno abbiamo risolto i problemi per la sua salute, che per me è la cosa più importante, sull’altra questione purtroppo sapete tutti com’è andata”.