Guenda Goria difende suo padre, Enock: “Fai ridere, accusavi mio fratello”

Guenda Goria ha preso le difese di suo padre Amedeo Goria e Enock Barwuah ha replicato via social.

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 6, Amedeo Goria è stato travolto da una vera e propria bufera per il suo comportamento troppo esplicito nei confronti della coinquilina Ainett Stephens. La figlia Guenda – che ha preso le sue difese – è stata attaccata da Enock Barwuah.

Guenda Goria: la replica di Enock Barwuah

In tanti hanno trovato indelicato e ingiusto il comportamento e le avances esplicite di Amedeo Goria nei confronti della collega del GF Vip 6 Ainett Stephens. A difendere il padre dalle accuse di sessismo è stata la figlia, Guenda Goria, che a sua volta è stata attaccata da Enock Barwuah. “Mi fai ridere, hai avuto il coraggio di attaccare mio fratello. Mo dopo il comportamento inammissibile di tuo padre lo difendi?“, ha dichiarato Enock Barwuah in riferimento a suo fratello Mario Balotelli, finito nell’occhio del ciclone nella precedente edizione del programma per alcune delle sue affermazioni sull’ex fidanzata Dayane Mello (anche lei concorrente della precedente edizione).

Guenda Goria contro Enock Barwuah

Dopo la replica di Enock via social Guenda ha replicato affermando che lui le avrebbe rivolto alcune offese sessiste all’interno della Casa.

“Donna di m***a!’, ‘Donna di cosa’, ‘Stai zitta!’ (…) Non hai mai chiesto scusa, nemmeno per i modi aggressivi. Io non ho mai parlato per eleganza e non ho nemmeno mai ritirato fuori il discorso. E ora parli? Mi attacchi? Ma con che coraggio?”.

Come andranno a finire le cose tra i due?

Guenda Goria difende Amedeo Goria

Nonostante in molti abbiano storto il naso per il comportamento di Amedeo Goria nei confronti di Ainett Stephens, sua figlia Guenda lo ha difeso pubblicamente affermando: “Oggi criticare è il mestiere preferito da molti. Sinceramente se mio padre farà qualcosa di realmente negativo sarò la prima a criticarlo. Ma non a prescindere. E se qualcuno mette in dubbio i miei valori di donna dovrebbe vergognarsi.

Io sono una figlia e, se posso, proteggo chi amo. E cerco di farlo con onestà”, e ancora: “A chi critica il mio femminismo dico che dovrebbe vergognarsi. Non crediate che sono felice di vedere alcune immagini ma vorrei che avesse il tempo di farsi conoscere per la splendida persona che è”. Intanto, nella casa del GF Vip, la stessa Ainett Stephens ha affrontato Amedeo Goria.