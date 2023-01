Guenda Goria: "Ho rischiato di morire"

La figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria, Guenda Goria, ha confessato per la prima volta i retroscena drammatici vissuti l’estate scorsa, quando è stata operata a causa di una gravidanza extrauterina.

Guenda Goria: il dramma

Guenda Goria ha vissuto un momento particolarmente difficile e doloroso l’estate scorsa, quando ha iniziato a sentirsi male a causa di una gravidanza extrauterina. Dopo il ricovero d’urgenza la figlia di Maria Teresa Ruta è stata sottoposta a un delicato intervento e lei stessa ha ammesso di aver rischiato di morire: “Stavo provando ad avere un figlio, non avevo sintomi e non avevo fatto un test di gravidanza.

A un certo punto ho avuto una grande emorragia e sono svenuta, ero un un lago di sangue”, ha raccontato a Oggi è un altro giorno, e ancora:

“Mi hanno fatto le analisi del sangue e sono risultata incinta, ma dall’ecografia nell’utero non rislutava niente (…) Mi hanno detto che l’embrione stava crescendo in una tuba e che si trattava di gravidanza extrauterina. Io pietrificata: ero sconvolta”.

Oggi Guenda si è finalmente ripresa e lei stessa ha ammesso che, non appena si sentirà pronta, proverà di nuovo ad avere un bambino.

“Secondo i medici la possibilità di restare incinta c’è, dunque sicuramente ci riproveremo.

È chiaro che nella mia situazione però, soffrendo già di endometriosi ed essendo stata operata ad un ovaio, non sarà semplicissimo. Ora ho anche tolto una tuba, quindi se nascerà un bambino sarà quanto meno un giocoliere. Non ho perso il desiderio di diventate mamma, ma per un po’ starò tranquilla e a riposo”, ha rivelato Guenda, che oggi ha trovato la serenità accanto a Mirko Gancitano.