Guenda Goria: “La malattia non migliora, dovrò operarmi”

Guenda Goria ha confessato ai fan di soffrire di Endometriosi e ha svelato che presto, a causa della malattia, dovrà sottoporsi ad un intervento.

Guenda Goria: la malattia

Guenda Goria ha risposto alle domande di alcuni fan tramite social e ha svelato di soffrire di Endometriosi, malattia abbastanza comune tra le donne e che consiste accumulo anomalo di cellule endometriali all’esterno dell’utero.

La figlia di Maria Teresa Ruta a causa della malattia dovrò sottoporsi molto presto ad un intervento: “Fisicamente a momenti alterni. Ho confessato di soffrire di endometriosi e purtroppo la malattia non sta migliorando. Dovrò operarmi appena possibile”, ha risposto ai fand dei social. Come lei hanno confessato di soffrire di endometriosi anche Nancy Brilli, Laura Torrisi e Rossella Brescia.

Guenda Goria e l’endometriosi

Guenda Goria ha raccontato via social come ha scoperto di soffrire dei sintomi dell’endometriosi che, inizialmente, credeva fossero soltanto dovuti allo stress.

“È una patologia di cui si parla poco, che spesso si tende a sottovalutare, ma che può avere delle conseguenze molto gravi come l’infertilità o, in rarissimi casi, forme tumorali. Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress. Mi raccomando a tutte le donne: tenetevi sotto controllo e non sottovalutate mai niente! Non vergogniamoci a parlare se qualcosa non va. Un forte abbraccio a tutte voi”, ha confessato Guenda a tal proposito.

Oggi la figlia di Maria Teresa Ruta sta cercando di approfondire l’argomento e migliorare le sue condizioni di salute, sicuramente non particolarmente stabili a causa della malattia.

Guenda Goria: il nuovo amore

Nonostante la malattia le stia causando qualche problema, sul fronte sentimentale Guenda è più felice che mai: di recente è uscita allo scoperto col fidanzato Mirko Gancitano, incontrato per la prima volta durante un viaggio negli Emirati Arabi. Gancitano è di professione videomaker ed nato a Mazara del Vallo.

“Un mese fa ti scrissi così: Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto. Sporchi, zingarati, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare”, ha scritto Gancitano uscendo allo scoperto insieme a Guenda Goria sui social e oggi i due sembrano essere più felici ed uniti che mai.