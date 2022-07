Guenda Goria operata d'urgenza per una gravidanza extrauterina: la corsa in ospedale dopo un malore improvviso.

Ore terribili per Guenda Goria, costretta a ricorrere alle cure dell’ospedale per un malore improvviso. Quella che all’inizio sembrava una semplice emorragia, era in realtà una gravidanza extrauterina. La figlia di Maria Teresa Ruta è stata operata d’urgenza: come sta?

Guenda Goria in ospedale per una gravidanza extrauterina

Con una serie di Instagram Stories, Guenda Goria ha documentato le terribili ore che ha vissuto a causa di un malore improvviso. La figlia di Maria Teresa Ruta si trovava in un bar, quando ha iniziato ad avere dolori all’addome. In poco tempo è “sbiancata” ed è svenuta. Il proprietario del bar ha chiamato l’ambulanza e Guenda è stata trasferita presso la Clinica Mangiagalli di Milano. Arrivata in ospedale, le hanno fatto una flebo per l’emorragia, ma dopo la visita ginecologica ha ricevuto un responso che non avrebbe mai immaginato: gravidanza extrauterina.

La Goria, con le lacrime agli occhi, ha dichiarato:

“Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza”.

Guenda Goria operata d’urgenza

In attesa dell’intervento, Guenda ha continuato ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.

Sola in ospedale a causa delle norme anti Covid, la Goria ha provato a trovare un po’ di sollievo parlando con i seguaci. Ha raccontato:

“Ora questa emorragia è anche interna quindi ho anche sangue nell’addome e bisogna capire cosa fare. (…) Questa gravidanza è attaccata alle tube e c’è il rischio che mi vogliano togliere una tuba“.

Guenda ha ammesso di essere molto preoccupata perché, se le dovessero togliere una tuba, le probabilità di rimanere incinta si abbasserebbero ancora di più.

Lei e Mirko, infatti, stanno provando da qualche mese ad avere un figlio.

Come sta Guenda Goria?

La Goria ha proseguito:

“Sono un po’ traumatizzata, vi dico la verità. (…) Altre emoraggie potrebbero causare danni veri alla mia vita e alla mia salute. (…) Mamma non la fanno entrare per le regole del Covid. Meno male che è rientrata in Italia, almeno è qui fuori dalla porta credo”.

Poco dopo, Guenda è entrata in sala operatoria ed è sparita dai social. Ad aggiornare i fan è stato il compagno Mirko Gancitano, che ha scritto: “Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza. Dobbiamo ancora capire bene delle cose, siamo accanto a Guenda con tutto l’amore del mondo. Appena potremo vi diremo. Grazie mille“. Per il momento, non si hanno altre informazioni sulle condizioni della Goria.