Guenda Goria si sposa: la proposta di matrimonio

Guenda Goria ha annunciato di aver ricevuto la proposta di nozze da parte del suo fidanzato, Mirko Gancitano.

Su una splendida spiaggia di Santo Domingo Guenda Goria ha ricevuto la fatidica proposta di nozze di Mirko Gancitano.

Guenda Goria: la proposta di nozze

In occasione del compleanno di Guenda Goria il suo fidanzato, Mirko Gancitano, ha organizzato una splendida sorpresa.

I due sono andati a Santo Domingo e al tramonto, vestiti di bianco, il fidanzato della figlia di Maria Teresa Ruta le ha finalmente chiesto di sposarlo. “Io non sapevo niente. Un giorno mi ha portato in spiaggia, mi ha fatto trovare i vestiti bianchi e mentre partiva la nostra canzone, Dal verde di Calcutta, mi ha sussurrato ‘Fidati di me'” ha raccontato l’ex concorrente del GF Vip. I due, più felici che mai, convoleranno a nozze nel 2022, e Guenda Goria si sta finalmente godendo il suo sogno d’amore accanto a Gancitano.

Guenda Goria: i dettagli sul matrimonio

Guenda Goria sogna un matrimonio invernale e infatti ha già preannunciato che, con tutte le probabilità, le sue nozze con Mirko Gancitano si svolgeranno a partire da Natale 2022. “Credo il prossimo Natale. Faremo due cerimonie: una a Luino, sul lago Maggiore, dove c’è il castello Ruta di mia madre, e una a Mazara del Vallo dove è nato Mirko”, ha annunciato Guenda, rivelando anche di sognare presto di avere una bambina insieme al suo compagno: “Si chiamerà Carla, come mia nonna che non c’è più”, ha confessato la figlia di Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria e Maria Teresa Ruta

Guenda Goria è più innamorata che mai e sua madre, Maria Teresa Ruta, non potrebbe essere più felice per lei. Le due hanno condiviso insieme il loro percorso al GF Vip un anno fa e oggi sono se possibile ancora più unite. Maria Teresa Ruta ovviamente non vedrebbe l’ora di avere dei nipotini e in tanti sono curiosi di sapere se Guenda esaudirà presto il suo desiderio.

Guenda è la figlia maggiore che la giornalista e conduttrice tv ha avuto insieme all’ex marito, Amedeo Goria. I due hanno anche un altro figlio, Gian Amedeo. Da sempre il fratello di Guenda vive la sua vita privata lontano dal mondo dei riflettori ma in tanti non vedono l’ora di saperne di più anche su di lui (che magari farà da testimone alla sua famosa sorella).