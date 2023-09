Guendalina Canessa ha registrato una serie di Instagram Stories contro alcuni ragazzini. L’ex concorrente del Grande Fratello era in centro a Milano, quando ha assistito all’ennesimo gesto sconsiderato da parte di minori senza cervello.

Con una serie di Instagram Stories, Guendalina Canessa si è mostrata a dir poco infuriata. Ad averle fatto perdere la pazienza sono stati alcuni ragazzini che ha incontrato in centro a Milano, precisamente in Piazza Duomo. Queste teste vuote, come raccontato dall’ex gieffina, si stavano divertendo prendendo a calci un piccione.

Guendalina Canessa ha esordito:

L’ex gieffina, furiosa, si è scagliata contro i ragazzini, chiedendo loro di smetterla.

La Canessa ha concluso:

“Siete una generazione di bruciati! Mi fate schifo, schifo. Sì, dico a voi ragazzini e ragazzine di me**a. A chi devo dare la colpa? Ai social? A questi video di TikTok di me**a? O devo dare la colpa ai genitori? Ma come vi viene in mente di tirare dei calci a un povero animale che è lì che non vi ha fatto niente e non vi dà fastidio? No io sono impazzita. Mi sono messa a urlare in piazza Duomo, sono stufa, mi fate schifo. Siete una generazione di me**a, mi vergogno per i vostri genitori e mi fanno schifo pure loro, me**e!”.