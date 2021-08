Guendalina Canessa ha speso 14mila euro in 15 minuti: chi è il padre ricchissimo

Guendalina Canessa ha dichiarato di aver iniziato ad amare la moda grazie a suo padre, imprenditore del settore tessile. Tutto quello che c'è da saper

Guendalina Canessa è una showgirl, influencer e personaggio tv balzata alle cronache per il suo shopping sfrenato dalle cifre da capogiro. Suo padre è un famoso imprenditore.

Guendalina Canessa: chi è il padre

Guendalina Canessa ha destato scalpore quando, ripresa dalle telecamere di Pomeriggio Cinque, ha mostrato il suo shopping sfrenato: nel giro di pochi minuti l’influencer e personaggio televisivo era riuscita a spendere ben 14.492 euro e la vicenda aveva sollevato un vero putiferio in rete (dove in molti avevano smesso di seguirla per il suo “sfoggio di lusso”).

Guendalina Canessa aveva in seguito specificato di essere una vera e propria “collezionista d’alta moda”: “Se lavoro spendo tutto, non chiedo i soldi a mio padre o al mio uomo. Io amo il lusso e il lusso costa. Ho una figlia che erediterà le mie cose, ci sono quelli che comprano i quadri di Picasso, io compro la moda”, aveva dichiarato.

Il padre dell’influencer è nientemeno che Giacomo Canessa, proprietario del brand Malo, impresa toscana ed eccellenza mondiale del cashmere made in Italy.

In merito al suo rapporto col padre (e con la sorella, che ha lavorato per Vogue), Guendalina Canessa ha dichiarato che l’amore per la moda le sarebbe stato trasmesso proprio dalla famiglia: ”La moda è tutta la mia vita. Lo è sempre stata. Prima del Grande Fratello ho studiato all’università della moda e ho lavorato nell’ufficio stile della nostra azienda. E’ una passione che ho ereditato dalla famiglia, in particolare da mio padre che nella sua vita ha creato brand molto importanti”, ha ammesso.

Guendalina Canessa: la carriera

L’amore per la moda è stato un chiodo fisso per Guendalina fin dalla più tenera età: dopo aver studiato all’università della moda ha lavorato nell’ufficio stile della azienda della sua famiglia. A seguire ha fondato il marchio Guendaland ed è diventata nota al pubblico televisivo per aver preso parte a due edizioni del Grande Fratello, diventando in seguito opinionista tv.

Guendalina Canessa: la vita privata

Dopo una relazione con Milo Coretti (naufragata al Grande Fratello) Guendalina Canessa si è sposata con Daniele Interrante nel 2009.

I due hanno avuto insieme una figlia, Chloe, e si sono detti addio nel 2012. In seguito Guendalina è stata legata al nuotatore Luca Marin e al cestista Pietro Aradori.