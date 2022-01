Guendalina Tavassi aggredita insieme al fidanzato: i dettagli

Guendalina Tavassi e il suo fidanzato avrebbero subito una violenta aggressione.

Secondo indiscrezioni Guendalina Tavassi sarebbe stata aggredita insieme al fidanzato, Federico Perna, mentre si trovava a Roma in zona Fleming per andare a prendere i suoi figli a scuola.

Guendalina Tavassi: l’aggressione

In queste ore sui social si stanno avvicendando voci riguardanti una presunta aggressione subita da Guendalina Tavassi e dal suo fidanzato, Federico Perna, e che sarebbe stata perpetrata dall’ex della donna, Umberto D’Aponte (che sarebbe stato insieme a un amico).

Sul sito ufficiale di Maurizio Sorge si legge: “Guendalina accompagnata da Federico era a Scuola in zona Flemming, per riprendere i figli all’uscita, ma ad attenderli c’era anche Umberto spalleggiato da un suo amico o cugino, che appena visto Federico in macchina, secondo le testimonianze dei presenti e sembrerebbe anche con un video che avrebbe ripreso l’intera scena, avrebbero aggredito il nuovo compagno di Guendalina mordendogli anche un orecchio.“

Guendalina Tavassi: il messaggio

Dopo la separazione da Umberto D’Aponte l’ex gieffina aveva già denunciato di esser stata vittima di episodi simili. Dopo l’ultimo caso invece Guendalina avrebbe scritto un messaggio per tranquillizzare i suoi fan sulle sue condizioni e su quelle di Federico Perna: “Ragazzi sto leggendo i vostri messaggi e vi ringrazio, Fede si sta riprendendo. Purtroppo non c’è mai fine al peggio. Torno presto”, ha scritto.

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte: l’ordine restrittivo

Secondo indiscrezioni Umberto D’Aponte avrebbe ricevuto un ordine restrittivo nei confronti della sua ex. Al momento sulla questione non vi sono conferme e nessuno dei tre diretti interessati ha rotto il silenzio in merito a quanto accaduto. A quanto pare la storia tra Guendalina e Umberto non è finita nel migliore dei modi e in tanti si chiedono quale sia la verità in merito agli episodi denunciati dalla stessa Guendalina (che sui social, qualche mese fa, si è persino mostrata con un occhio nero).