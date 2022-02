Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi dopo le violenze: “Così mantengo da sola i miei figli”

Guendalina Tavassi approderà all'Isola dei Famosi e ha replicato alle critiche nei suoi confronti.

Guendalina Tavassi prenderà parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi in compagnia del fratello Edoardo e sui social ha replicato contro chi l’ha criticata per aver deciso di lasciare soli i figli in un momento per lei molto delicato.

Guendalina Tavassi replica alle critiche

Molto presto Guendalina Tavassi approderà all’Isola dei Famosi in coppia con suo fratello, Edoardo Tavassi (ex fidanzato di Diana Del Bufalo). In tanti sui social l’hanno accusata di voler lasciare soli i figli in un momento delicato come quello che starebbero attraversando (il padre dei ragazzi, Umberto D’Aponte, è finito in carcere per aver violato un ordine restrittivo nei confronti di Guendalina stessa).

Lei ha replicato affermando:

“Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi, anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto. I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante […]. Di certo se non ci penso io non campano d’aria, che ti piaccia o no questo è il mio lavoro con il quale da anni riesco a mantenere da sola tre figli”.

Lo sfogo contro Umberto D’Aponte

Nei giorni scorsi Guendalina Tavassi si è sfogata anche contro coloro che l’hanno accusata di aver “mandato in carcere” il padre dei suoi figli, che lei aveva denunciato per violenza nei mesi scorsi.

“Questa persona aveva una restrizione che ha violato, dopo avermi rotto il naso, dopo gli inseguimenti, tutto davanti ai bambini”, ha raccontato lei replicando alle critiche.