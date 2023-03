Guendalina Tavassi cacciata dall'hotel per le famiglie: la reazione

Guendalina Tavassi si è sfogata via social dopo esser stata cacciata da un hotel per le famiglie.

Guendalina Tavassi cacciata da un hotel

Con uno sfogo infuocato via social, Guendalina Tavassi ha svelato di esser stata cacciata da un hotel dove avrebbe dovuto alloggiare insieme ai figli in previsione di una settimana sulla neve. “Sono veramente sconvolta! Dovete sapere che c’è ancora gente di m***a dietro tante strutture familiari”, ha tuonato sui social, e ancora: “Dovevo soggiornare, qualche tempo fa, in una di queste strutture family che ospita le famiglie con bambini perché c’è l’animazione. Purtroppo però, per problemi privati, siamo potuti più andare. E così ho scritto un’email al Pr della struttura. Volete sapere cosa mi ha risposto?”.

Guendalina Tavassi ha quindi svelato che, nella risposta ricevuta dalla struttura, si chiarivano i morivi del suo rifiuto e che sarebbero legati a ciò che le avrebbe detto a Le Iene (dove ha fatto alcune confessioni bollenti in compagnia del fidanzato Federico Perna)

“Gentile Guendalina, in seguito alle sue ultime uscite e confidenze alle Iene, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio”, si legge nella risposta ricevuta dall’ex naufraga. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Sui social in tanti si sono schierati dalla parte di Guendalina e sperano di saperne presto di più.