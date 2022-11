Guendalina Tavassi, confessione sul GF Vip: "Ho rifiutato di partecipare"

Dopo l’incursione nella casa del GF Vip dei giorni scorsi Guendalina Tavassi si lascia andare ad alcune confessioni importanti proprio sul reality di Canale Cinque.

La decisione di non entrare nella Casa

La influencer ha infatti ammesso di aver avuto la possibilità di entrare come concorrente nel programma condotto da Alfonso Signorini insieme al fratello Edoardo, ma di aver declinato la proposta.

I motivi del rifiuto

Nel corso di una intervista concessa al settimanale Novella 2000 la romana, che ha partecipato in passato alla versione NIP del Grande Fratello, ha spiegato i motivi che l’hanno portata al rifiuto: “In tanti ci volevano in due nella Casa, solo che io non ho accettato perché dopo l’Isola non potevo restare ancora altro tempo lontana dai miei figli e ho preferito evitare”.

Immancabile poi un pensiero sul cammino di Edoardo Tavassi nella casa più spiata d’Italia. L’ex naufrago è uno degli ultimi arrivati, ma ci ha messo poco ad entrare nel cuore dei telespettatori e anche la sorella Guendalina sembra soddisfatta del suo percorso: “Edoardo sta dando il meglio di sé e questo non può che farmi piacere. Edoardo è proprio quello che vedete in televisione.

Non è un calcolatore e fa tutto quello che gli passa per la mente”.