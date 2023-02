Guendalina Tavassi contro il GF Vip: "Siete voi che date spazio alle liti"

Guendalina Tavassi, durante l’ultima puntata del GF Vip, si è scagliata contro gli autori per il rimprovero fatto a tutti i concorrenti.

Ovviamente, il suo principale scopo è difendere il fratello Edoardo.

Guendalina Tavassi contro il GF Vip

L’ultima puntata del GF Vip si è aperta in modo atipico. Alfonso Signorini, partendo dalla lite tra Matteo Diamante/Nikita Pelizon e Luca Onestini/Oriana Marzoli, ha rimproverato tutti i concorrenti per gli atteggiamenti che hanno avuto nelle ultime settimane. Aggressività, parolacce, gesti ignobili e via dicendo: a causa di tutto ciò, gli autori hanno deciso di dimezzare il budget della spesa per ben due settimane.

Il provvedimento disciplinare ha fatto infuriare Guendalina Tavassi che, via social, si è scagliata contro la produzione.

Le accuse di Guendalina Tavassi al GF Vip

Guendalina ha tuonato:

“Il GF vuole un clima ‘peace and love’ però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri, toglie il Gf vip night che offriva sano divertimento, ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità, non mostra un momento bellissimo e pieno di emozione come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi”.

La Tavassi ha elencato le ‘colpe’ del GF Vip, ma non tutte rispecchiano la verità.

Lo scivolone di Guendalina Tavassi

Tra le varie accuse, Guendalina ha inserito: “non mostra un momento bellissimo e pieno di emozione come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol“. In realtà, il GF Vip ha mandato in onda una clip sulla lettera di Tavassi alla Incorvaia.