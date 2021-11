Guendalina Tavassi contro l’ex marito: “Sono stata aggredita, il mio cellulare è distrutto”

Guendalina Tavassi ha confessato via social che il suo ex marito, Umberto D'Aponte, avrebbe distrutto il suo telefono.

Guendalina Tavassi si è scagliata contro il suo ex marito, Umberto D’Aponte, che a suo dire l’avrebbe aggredita distruggendo il suo cellulare. D’Aponte ha replicato via social.

Guendalina Tavassi contro Umberto D’Aponte

Mentre si trovavano in uno studio legale dove avrebbero dovuto discutere gli ultimi termini del loro accordo di divorzio, Umberto D’Aponte avrebbe distrutto il cellulare di Guendalina Tavassi.

A svelare l’accaduto è stata la stessa ex concorrente del Grande Fratello, che ha già accusato l’ex marito (padre dei suoi due figli più piccoli) di atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti. D’Aponte ha confermato la vicenda via social e ha specificato perché avrebbe reagito distruggendo il cellulare della sua ex compagna: “Ho guardato il suo telefono sulla scrivania e stava registrando tutto. Così ho preso e gli ho spaccato il telefono.

Ho avuto una reazione istintiva ma è stato più forte di me. Parliamo di cose nostre e tu registri? È una cattiveria. Mani addosso? Non l’ho sfiorata nemmeno con un dito. Le ho semplicemente spaccato il telefono. Tra l’altro anche lei l’ha spaccato a me”, ha ammesso, e ancora: “Ho denunciato e querelato tutta sta situazione per diffamazione, da un avvocato come si deve. Provvederà a tutto il giudice. Io non parlo più”.

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte: l’addio

Non sono chiari i motivi per cui Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte si siano detti addio dopo anni d’amore e progetti insieme. I due hanno avuto insieme due figli, Chloe e Salvatore, e la loro unione sembrava destinata a durare. Guendalina Tavassi ha anche un’altra figlia, Gaia, nata da una sua precedente relazione.

Guendalina Tavassi: il nuovo fidanzato

All’indomani del suo addio al marito Guendalina Tavassi sembra aver ritrovato la felicità accanto all’imprenditore di nome Federico Perna.

Dal canto suo Umberto D’Aponte ha invece dichiarato di voler restare single e si è detto molto provato per la fine della sua storia d’amore con l’opinionista e influencer.

Proprio Federico Perna aveva preso le difese di Guendalina Tavassi via social dopo che in molti l’avevano acccusata di aver voltato pagina “troppo rapidamente” dopo la fine della sua relazione con D’Aponte. In tanti, tra i fan sui social, sono curiosi di sapere come andrà a finire la querelle tra i due e se finalmente troveranno il modo di trovare un accordo pacifico.