Guendalina Tavassi, in occasione della mostra del Cinema di Venezia, ha avuto un incidente con il vestito che indossava per la serata.

Guendalina Tavassi, ex gieffina, ha vissuto una disavventura con il suo outfit in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. Nelle sue Instagram Stories, la donna ha mostrato i danni che la Coca Cola avrebbe fatto sul suo vestito subito dopo il suo arrivo sul Red Carpet.

Guendalina Tavassi e l’incidente prima di salire sul red carpet: le spiegazioni sui social

La Tavassi avrebbe usato il suo profilo Instagram per confidare ai suoi fan la sfortuna di quella sera. In una delle storie, dopo aver mostrato la Coca Cola rovesciata sul suo vestito, ha detto: “Avevo il vestito ormai rovinato dalla Coca Cola, per questo sono tornata a casa”. In quell’occasione, ha mostrato alla camera il volto di un bambolotto con un’espressione spaventata.

L’outfit che la donna aveva scelto era un abito lungo nero con una vasta scollatura, arricchito da una trasparenza all’altezza della pancia e della gonna.

Anche lo scorso anno, in occasione dello stesso evento, la Tavassi era stata poco fortunata: le era saltata la cerniera del vestito.

Guendalina Tavassi insieme alla figlia Gaia, al centro dei pettegolezzi

A Venezia, Guendalina Tavassi si è presentata in compagnia di sua figlia Gaia. Gli abiti di entrambe sono stati molto chiacchierati: erano molto simili e non hanno convinto molto i critici, probabilmente a causa delle trasparenze.

Non sono stati in pochi a domandarsi, inoltre, del perchè della loro presenza. C’è chi ha affermato che, come il 90% di loro, non sapevano perchè si trovassero lì: “Tutto fa pubblicità”, è stato detto. Secondo un altro utente, il motivo risale al fatto che la figlia di Guendalina, Gaia, abbia partecipato alle selezioni di Miss Italia vincendo la fascia di Miss Cinema.