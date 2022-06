Guendalina Tavassi: “Edoardo sarebbe rimasto all’Isola, bastava…”

Guendalina Tavassi confessa che Edoardo sarebbe rimasto all'Isola, ma gli autori non gliel'hanno permesso.

Edoardo Tavassi è stato costretto a ritirarsi dall’Isola dei Famosi per un grave problema al ginocchio. La sorella Guendalina si è arrabbiata moltissimo, tanto che la scorsa diretta ha rifiutato di collegarsi con Ilary Blasi. L’ex naufraga ha vuotato il sacco e ha spiegato perché si è infuriata con lo staff del reality.

Guendalina Tavassi sul ritiro di Edoardo dall’Isola

Guendalina Tavassi non ci sta: il fratello Edoardo doveva rimanere all’Isola dei Famosi. Intervistata da Fanpage, l’ex naufraga ha spiegato che Ilary Blasi e il suo staff dovevano trovare un modo per consentire al familiare di giocarsi la finale. Guendalina ha tuonato:

“Solo mezz’ora prima del collegamento, ho saputo che Edoardo non sarebbe rientrato in gioco. Non me la sono sentita di vedere i tributi a lui dedicati perché, per me e per tutta Italia da quello che ho potuto leggere, Edo sarebbe dovuto essere il vincitore dell’Isola. Doveva restare lì, se se la sentiva”.

La Tavassi sostiene che Edoardo “poteva restare altri sei giorni sulla stuoia, seduto in spiaggia“, in modo da vivere la finalissima con gli altri compagni.

Le accuse di Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi

Guendalina avrebbe voluto vedere Edoardo in finale e non è assolutamente d’accordo con la decisione presa dallo staff dell’Isola. Considerando che lo scorso anno la Blasi & Co. hanno consentito a Paul Gascoigne di rimanere in gioco nonostante i problemi, perché a Tavassi non è stato permesso? E’ questo che si chiede l’ex naufraga.

Ha dichiarato:

“Sarebbe stato rischioso però un escamotage si poteva trovare. Se Edoardo se la sentiva di restare, tanto avrebbe dovuto intraprendere comunque il volo e il viaggio, avrebbe almeno avuto la possibilità di partecipare alla finale”.

Appena rientrerà in Italia, Tavassi si dovrà operare. Guendalina ha avuto modo di sentirlo telefonicamente e lui le ha confermato che sarebbe rimasto all’Isola nonostante i problemi al ginocchio.

Sono stati i dottori a non consentirgli di restare in Playa.

Guendalina delusa dall’Isola dei Famosi

Guendalina non trova giusta questa finale perché sul podio, con Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, ci sarebbe dovuto essere anche Edoardo. Ha ammesso: