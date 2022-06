Guendalina Tavassi, la figlia ha invitato Rita De Crescenzo al compleanno di 18 anni: l'annuncio piace ai fan.

Tra i tanti motivi che hanno spinto Guendalina Tavassi ad abbandonare l’Isola dei Famosi c’era anche il compleanno della primogenita Gaia. Il party si avvicina e la ragazza ha pensato di invitare una guest star d’eccezione: l’influencer Rita De Crescenzo.

Guendalina Tavassi: la figlia ha invitato Rita De Crescenzo al compleanno

La prima figlia di Guendalina Tavassi, Gaia, sta per compiere diciotto anni. L’ex naufraga, tra i tanti motivi che l’hanno spinta a lasciare l’Isola dei Famosi, ha annoverato anche il party della pargola. Le aveva promesso di tornare in Italia in tempo per organizzarlo e ha tenuto fede alle sue parole. Madre e figlia stanno pensando a tutto, hanno perfino deciso di invitare una guest star d’eccezione: l’influencer napoletana Rita De Crescenzo.

La reazione di Rita De Crescenzo all’invito di Gaia

A svelare che Gaia l’ha invitata al compleanno è stata la stessa Rita. Via social, la De Crescenzo ha dichiarato:

“Gaia, la figlia di Guendalina… Sono io come ospite. Tanto bello… Mi ha mandato l’invito Gaia e ci vado veramente con tutto il cuore. Me ne vado a Roma da Gaia. A quella ragazza le voglio bene veramente. Ci siamo sentite per un inverno intero. Un inverno intero… E niente, che vi devo dire…”.

Tra gli invitati della figlia della Tavassi, quindi, ci sarà un’ospite d’eccezione.

Come mai Gaia ha scelto Rita De Crescenzo?

Come mai la primogenita di Guendalina ha scelto di invitare Rita al suo compleanno di 18 anni? Al momento, non è dato saperlo. Né la madre e né tantomeno la figlia si sono espresse in merito. Considerando la presenza della De Crescenzo, però, immaginiamo che il party sarà ‘trasmesso‘ sui social.