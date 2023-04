Guendalina Tavassi, la finale del GF Vip: "Non vedevo l'ora, è stato un periodo orribile"

Guendalina Tavassi si è sfogata con i fan dei social in vista della finale del GF Vip, che ha visto trionfare Nikita Pelizon come vincitrice.

Guendalina Tavassi: lo sfogo sul GF Vip

Attraverso i social Guendalina Tavassi ha manifestato la sua soddisfazione per l’arrivo imminente dell’attesa finale del GF Vip, di cui suo fratello Edoardo è stato uno dei concorrenti. Guendalina si è anche sfogata con i fan affermando che l’ultimo periodo, a causa del programma, sarebbe stato per lei – così come per gli altri familiari dei vipponi – orribile.

“Buongiorno a tutti, oggi finalmente c’è la finale e quindi finirà questo periodo che per noi è stato veramente orribile. Cioè per noi parenti che siamo da casa è ancora peggio di vivere il Gf Vip in prima persona. Loro, ovviamente, non sanno tutto quello che abbiamo dovuto smuovere dietro per proteggere i nostri cari”, ha svelato Guendalina via social. Come lei anche Clizia Incorvaia ha dichiarato nei giorni scorsi che spesso il GF Vip sarebbe più complicato da gestire per i parenti che non per i concorrenti.

Al GF Vip i due fratelli di Guendalina e Clizia, Micol e Edoardo, si sono legati sentimentalmente e in tanti sono curiosi di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare.