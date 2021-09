Guendalina Tavassi: la rivelazione sull’aggressione che l’ha mandata al pronto soccorso

Dopo le foto con l'occhio nero che hanno fatto il giro del web, Guandalina Tavassi ha deciso di dare ulteriori indizi sull'aggressione subita

Nei giorni scorsi Guendalina Tavassi è stata vittima di un’aggressione, che ha poi testimoniato pubblicamente con una foto apparsa sui social dove si mostrava con un occhio nero. L’influencer ha tuttavia specificato di non poter parlare di quanto accaduto, in quanto il caso era già in mano agli avvocati.

Dicendosi chiaramente sconvolta, l’ex gieffina ha raccontato di essersi recata dalla polizia per fare denuncia, non precisando però chi sarebbe stato l’artefice di un gesto tanto deprecabile quanto ignobile e vigliacco.

Guendalina Tavassi torna a parlare della violenza subita

Dopo essere stata attaccata sui social, tuttavia, Guendalina Tavassi ha cercato di spiegare meglio la situazione, lasciando in qualche modo capire chi l’abbia mandata al pronto soccorso. Rivelando dunque di aver bloccato “quel contatto dal cellulare di mia figlia perché mi è stato detto dalle autorità competenti”, l’opinionista ha precisato: “Detto ciò, giochiamo a Indovina chi. […] Frattura alle ossa nasali, un occhio nero, sono stata al pronto soccorso, alla polizia.

Secondo voi chi è stato quindi?”.

Sono sciokkat la figlia di Guendalina (Cloe) ha bloccato il papà Umberto su Instagram. Ovviamente non lo ha fatto lei. Che schifo. Allontanare la propria figlia dal padre. #guendalina #umberto #pomeriggio5 #verissimo #amici21 #gfvip

(Andate a vedere le storie ig di umbydap84) — PowerFlex🔥 (@MiScoccioTroppo) September 19, 2021

ho sperato fino all’ultimo che non fosse stato Umb*rt0 ad averla ridotta in quel modo, ma Guendalina nelle sue stories ha confermato per vie traverse.

Che ratto schifoso pure lui, che schifo — Fra 🦋🎨 (@finquandopiove) September 19, 2021

Chiaramente si tratta per ora di sole supposizioni, ma i fan dell’ex inquilina del Gf Vip non hanno mancato di far sentire il proprio parere sul web.