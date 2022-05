Guendalina Tavassi, la sorpresa del fidanzato: nozze in vista?

Una volta rientrata a casa dopo l'Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha trovato un'inaspettata sorpresa del fidanzato ad attenderla.

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi 2022, Guendalina Tavassi ha finalmente fatto ritorno a casa e ad attenderla ha trovato una sorpresa da parte del fidanzato, Federico Perna.

Guendalina Tavassi: la sorpresa del fidanzato

Guendalina Tavassi si è ritirata anticipatamente dall’Isola dei Famosi e, una volta rientrata a casa, ha trovato ad attenderla il suo fidanzato, Federico Perna, che le ha preparato una romantica sorpresa: il fidanzato dell’ex naufraga le ha fatto trovare alcuni palloncini, un cartonato con le loro foto e un enorme profiteroles, che Guendalina ha mangiato con gusto mostrandosi attraverso le sue stories via social.

“Non ci posso credere quanto sei la mia vita, quanto mi sei mancato e quanto ti posso amare. Sei il mio sorriso grande cuore”, ha commentato l’ex naufraga.

In tanti si chiedono se per caso Perna non abbia deciso anche di chiederle di sposarlo, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. I due hanno iniziato a frequentarsi solo alcuni mesi fa, ma sembrano essere più felici ed innamorati che mai.

Umberto D’Aponte è uscito dal carcere

Intanto è delle ultime ore la notizia della scarcerazione di Umberto D’Aponte, l’ex marito di Guendalina che lei stessa aveva denunciato per una aggressione ai danni suoi e di Perna. Come andranno a finire le cose tra i due? I fan dei social sono impazienti di saperne di più.