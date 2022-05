Guendalina Tavassi lascia l’Isola dei Famosi: la strana reazione di Edoardo

Guendalina Tavassi lascia l'Isola dei Famosi: la frase urlata da Edoardo emoziona i fan. Perché l'ha pronunciata?

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha visto l’abbandono di quattro naufraghi. Tra questi c’è anche Guendalina Tavassi, che ha scelto di tornare a casa dai figli. La reazione del fratello Edoardi, specialmente la frase che ha pronunciato nel salutarla, ha sorpreso i fan.

Così, nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha comunicato la sua decisione di abbandonare il gioco:

“Devo tornare a casa dai miei figli. Mi viene da piangere, veramente. Vi volevo ringraziare per l’opportunità, è un’esperienza che porterò nel cuore. Oggi per me era la finale. Ilary io e te avevamo parlato, sai che ho delle cose di forza maggiore , urgenti che devo risolvere. Ho anche il compleanno dei 18 anni di Gaia. Non posso proprio restare”.

La Tavassi è apparsa irremovibile e ha spiegato di aver preso questa decisione per il bene dei suoi figli.

Dalle sue parole, inoltre, si coglie una certa preoccupazione legata all’ex compagno Umberto D’Aponte. Quest’ultimo è stato scarcerato soltanto qualche giorno fa.

La Tavassi ha preso questa decisione riflettendoci a lungo. Pensava che l’Isola dei Famosi si concludesse a fine maggio e quando ha scoperto il prolungamento si è vista costretta ad abbandonare l’Honduars. Guendalina ha aggiunto:

“Il mio cuore rimarrebbe qui, ma non posso. Devo tornare a casa dai miei figli, sai che hanno bisogno di me. Avevo solo questo tempo per poter stare qui. (…) Arrivata ad oggi qui avrei proseguito, anche per Edoardo. Ma purtroppo ho dei bambini che non posso lasciare in questo momento. Mi ero data oggi come scadenza del tempo che potevo rimanere, è stata una pugnalata sapere che hanno prolungato e io non posso rimanere. Ho pianto tutte le notti sapendo di non poter rimanere”.