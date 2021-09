Guendalina Tavassi, lo sfogo dopo l’aggressione: “Chi sa parli”

Guendalina Tavassi si è sfogata via social a seguito della violenta aggressione da lei subita nei giorni scorsi.

Dopo l’aggressione di cui è stata vittima nei giorni scorsi (e di cui ha preferito non svelare chi ha commesso il fatto) Guendalina Tavassi si è sfogata via social.

Guendalina Tavassi: lo sfogo

Non è chiaro cosa sia accaduto a Guendalina Tavassi che, nelle scorse ore, si è mostrata sui social con un evidente occhio nero e ha lasciato intendere di esser stata vittima di un’aggressione.

Cosa sia accaduto esattamente all’ex gieffina non è dato sapere visto che lei stessa ha affermato di aver denunciato l’accaduto alle autorità e di non poter dire nulla.

“Ragazzi eccomi qua, in tutto il mio splendore. Grazie per avermi mandato un sacco di messaggi, purtroppo non posso raccontare quello che è successo perché è tutto in mano agli avvocati quindi vi prego non chiedetemelo”, ha affermato, e ancora:

“Detto questo da domani mi metterò un filtro non solo su Instagram ma anche nella vita.

Ognuno ha un suo modo di reagire, io nella mia vita ne ho passate tante e non ho più lacrime, ma non sta male solo chi sta a letto per giorni. Io lo maschero in questo modo e perché ho dei figli e questo è il mio lavoro. Vorrei dire alle persone che sanno la verità che la dicano, visto che io non posso parlare.”

Guendalina Tavassi: la rottura da Umberto D’Aponte

Di recente Guendalina Tavassi è uscita allo scoperto con Federico Perna, conosciuto poco tempo dopo aver annunciato la sua rottura da Umberto D’Aponte (padre dei suoi due figli più piccoli, Chloe e Salvatore). Lo stesso Perna le ha mostrato la sua vicinanza via social dopo la terribile aggressione da lei subita:

“La cosa che amo più di te è che non perdi mai il sorriso. Per me, anche così, rimani sempre la più bella del mondo”, aveva scritto Perna sui social.

Guendalina Tavassi: la separazione

A quanto pare Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte non si sono lasciati nel migliore dei modi e sui social l’opinionista lo aveva anche accusato di aver usato i suoi figli per ottenere visibilità. Al momento Umberto D’Aponte non ha replicato né commentato quanto accaduto alla sua ex moglie e in tanti si chiedono quale sia la verità attorno alla vicenda.