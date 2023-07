Guendalina Tavassi, così come tante altre sue colleghe, è fuori dal GF. La rivoluzione applicata da Pier Silvio Berlusconi non prevede il trash e molti dei volti che in questi anni abbiamo visto in tv sono rimasti senza lavoro.

Guendalina Tavassi fuori dal GF

Già concorrente in passato del GF Nip, quest’anno Guendalina Tavassi avrebbe dovuto partecipare alla versione Vip insieme a sua madre o alla figlia. L’ingaggio, però, è sfumato perché Pier Silvio Berlusconi ha imposto ad Alfonso Signorini una vera e propria rivoluzione. Niente influencer, tiktoker o star di OnlyFans, insomma il trash deve restare a casa. Così, Guendalina è fuori dal GF.

Le parole di Guendalina Tavassi

Via Instagram, la Tavassi ha dichiarato:

“No ragazzi, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF. Se prima c’era un minimo di possibilità, ora ha fatto fuori tutte, tutte. Uno spasso. Beh, a me non me ne può fregar di meno, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto qui su Instagram, ci lavoro. La televisione? Se mi propongono cose che mi piacciono le faccio, altrimenti non le faccio. Non sono una malata di televisione, ma del GF si. Quello è l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash”.

Guendalina, quindi, non sarà al GF di Alfonso Signorini, però potrebbe entrare al Grande Fratello napoletano.

GF: la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi prosegue

Per la prima volta da quando il GF è sbarcato su Canale 5, Berlusconi si è intromesso nella gestione del reality. Appena Silvio è morto, Pier Silvio ha preso in mano le redini dell’azienda senza avere più alcuna influenza e ha messo alla porta tutti i personaggi trash della Rete. Per il momento, pare che abbia bocciato anche altri Vipponi, come: Antonio Razzi, Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni e Justine Mattera.